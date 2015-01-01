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सुसाइड:किसानों के आत्महत्या करने से भाकियू चिंतित

भरतपुर2 दिन पहले
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भारतीय किसान यूनियन ने देश में आए दिन किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पर चिंता जाहिर की है। प्रदेश मुख्यालय पर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि सरकार हर साल लगभग 24 कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। लेकिन, कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है।

बाजरा 1200 से 1300 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए है। इसलिए किसानों को उनकी पैदावार का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं।

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