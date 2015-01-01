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खेल:भरतपुर के फुटबॉलरों ने राजस्थान को दिलाई ट्रॉफी

भरतपुर29 मिनट पहले
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  • गोवा में हुई थी 5वीं नेशनल चैंपियनशिप, राजस्थान ने महाराष्ट्र 5-0 से को हराया

राजस्थान टीम ने गत दिनों गोवा में हुई पांचवीं नेशनल चैंपियनशिप में गोल्डन ट्रॉफी जीती है। इसमें भरतपुर के दो फुटबॉलर एसपी आफिस के पास रहने वाले आर्यन तांबी और सहयोग नगर निवासी अमित की खास भूमिका रही। दोनों ने मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक-एक गोल दागा।इसी की बदौलत राजस्थान टीम 5-0 से विजयी रही।

महाराष्ट्र के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में राजस्थान की टीम में शामिल कोटा यूनाईटेड फुटबाल एकेडमी के खिलाड़ी हावी रहे। इनमें मिड फील्डर आर्यन तांबी मैच मैकिंग के फॉर्म में थे। उन्होंने फारवर्ड खिलाड़ियों को बराबर हाई हिट के पास दिए। जिससे फॉरवर्ड अमित सहित अन्य खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम महाराष्ट्र पर लगातार हमले कर दबाव बनाए रखा और 5-0 से जीत हासिल की। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के कारण करीब 9 माह बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता गोवा में हुई, जिसमें अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक खिलाड़ियों की मिक्स टीम बनाई गई। प्रतियोगिता में 16 स्टेट्स की टीमें शामिल हुई। राजस्थान की टीम ने लगातार जीत का सिलसिला जारी रखा और फाइनल मैच जीत कर नेशनल चैंपियनशिप जीतने में सफलता हासिल की।

टीम कोच रिजवान खान और टीम मैनेजर नजीबुल रहमान थे। जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष एवं महिला फुटबाल टीम राजस्थान के चेयरमैन अरविंदपाल सिंह ने आर्यन तांबी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर में फुटबाल की काफी संभावना है। दो साल पहले भी बालिकाओं की टीम ने राजस्थान चैंपियनशिप जीती थी और गोवा में हुए नेशनल चैंपियनशिप में स्टेट टीम में भरतपुर की चार खिलाड़ी थीं। उन्होंने कहा कि जल्द ही फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

यह है हमारे खिलाड़ियों की खासियत
1. आर्यन तांबी, एसपी आफिस के निकट निवासी आर्यन तांबी मिड फील्डर की पोजिशन में खेलते हैं। 40 से 45 मीटर हाइट की हाई हिट मारने में माहिर है। विरोधी टीम के हमलों को रोकने में सक्षम है। मैच मेकिंग की भूमिका में रहते हैं।
2. अमित, सहयोग नगर निवासी अमित फॉरवर्ड है। विरोधी टीम पर हमला करने की मुख्य भूमिका फॉरवर्ड की रहती है। सूटिंग में सिद्दहस्त हैं। विरोधी टीम को छकाने में माहिर हैं।

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