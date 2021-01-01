पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एजुकेशन:भरतपुर को मिले नव चयनित 29 शिक्षक, काउंसलिंग कल

भरतपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल प्रथम एवं द्वितीय के पद पर चयन रिशफल जारी करने के बाद पदों को भरने के लिए न्यायालय के निर्णय पर प्रतीक्षा सूची में भरतपुर जिले को 29 नवचयनित शिक्षक मिले हैं। इनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 5 फरवरी को काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापित किया जाएगा। काउंसलिंग इस दिन सुबह 9.30 से शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे स्कूल परिसर में आयोजित की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा साहब सिंह ने बताया कि लेवल प्रथम के 16, लेवल द्वितीय गणित विज्ञान विषय के 4, अंग्रेजी के 2, सामाजिक विज्ञान के 5, हिंदी के 1 व संस्कृत के 1 पात्र अभ्यर्थी सहित कुल 29 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुबह 9.30 बजे काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित नहीं होकर विद्यालय का चयन नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। मूल फोटो, पहचान पत्र एवं उसकी फोटो प्रति लानी होगी। इसके अलावा विकलांग व असाध्य रोग, विधवा, परित्यक्ता अभ्यर्थी अपने साथ संबंधित मूल प्रमाण पत्र व फोटो प्रति लानी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser