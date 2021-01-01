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भरतपुर में हादसे में 4 की मौत:बाइक पर 4 लोग बैठे थे, तेज रफ्तार कार ने सामने से मारी टक्कर; भाई, बहन और दो भांजों की गई जान

भरतपुरएक घंटा पहले
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हादसे के बाद कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बाइक को टक्कर मारने के बाद वह खेत में जाकर पलट गई। - Dainik Bhaskar
हादसे के बाद कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बाइक को टक्कर मारने के बाद वह खेत में जाकर पलट गई।

भरतपुर में मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मृतकों में बाइक सवार युवक, उसकी बहन और सात और पांच साल के दो भांजे हैं। हादसा जिले के पहाड़ी-गोपालगढ़ सड़क मार्ग पर हुआ।

पुलिस ने बताया कि पहाड़ी के घाटमी गांव का रहने वाला हासम अपनी बहन वसगरी और उसके दो बच्चों को सिहावली गांव से बाइक पर बैठाकर ला रहा था। रास्ते में बरखेड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरस्त था कि कार पलटकर खेत में जा गिरी, जबकि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मौके पर पर ही बाइक सवार हासम और दो बच्चे फैजान (7) व फायन (3) की मौत हो गई।

वहीं, बाइक सवार महिला वसगरी और कार सवार जावेद और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची गोपालगढ़ थाना पुलिस ने घायलों को पहाड़ी सीएचसी पहुंचाया। वहां जावेद और वसगरी की गंभीर हालत देखते हुए उसे अलवर रेफर कर दिया। अलवर में वसगरी की मौत हो गई, जबकि जावेद की हालत गंभीर है।

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