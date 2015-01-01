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कार्य बहिष्कार:2 माह से वेतन नहीं, चेतावनी भी बेअसर; भरतपुर मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन्स नहीं आए काम पर

भरतपुर7 मिनट पहले
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भरतपुर। मेडिकल कॉलेज की आरटी पीसीआर लैब, जिसके टेक्नीशियनों कार्य बहिष्कार पर चले गए।
  • मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी का भुगतान नहीं किए जाने से अटका वेतन

(आदर्श मधुकर)। मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन्स गुरुवार से अनिश्चिकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए। हालांकि परमानेंट स्टाफ के मौजूद रहने के कारण काम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा लेकिन कार्य बहिष्कार लंबा चला तो परेशानी आ सकती है।

लैब टेक्नीशियन्स ने इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट (पीसीआर लैब) के विभागाध्यक्ष को ज्ञापन दिया, जिसमें 2 माह के वेतन का भुगतान नियत समय पर नहीं होने के कारण 13 नवंबर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी।

ज्ञापन में लिखा है कि प्लेसमेंट एजेंसी आरएस एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्यरत रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने को लेकर संबंधित एनजीओ, विभाग एवं प्रशासन को बार-बार पत्राचार से अवगत करवाया जा चुका है।

कार्य बहिष्कार को विवश हुए
उसके उपरांत भी अभी तक वेतन भुगतान संबंधी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए बड़े ही खेद का विषय है। समस्त आरएस एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी (आरटी पीसीआर लैब) अपने वेतन भुगतान संबंधी मांग को मनवाने के लिए मजबूरन कार्य बहिष्कार करने के लिए विवश हैं। जब तक हमारे वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कार्य बहिष्कार 13 नवम्बर से निरंतर जारी रहेगा।

इधर, प्लेसमेंट एजेंसी आरएस इंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के वेतन का 3 माह का बिल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ रजत श्रीवास्तव की हठधर्मिता के कारण पास नहीं किया गया है। प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक राजीव शर्मा का कहना है कि जब तक मेडिकल कॉलेज बिलों का भुगतान नहीं करेगा, तब तक कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है।

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