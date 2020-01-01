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युवती की हत्या का मामला:ट्रैक्टर चलाता है युवती का हत्यारा, मृतका के पिता बोले- मेन गेट का ताला लगाकर गए थे, क्या पता था कि मौत छत के रास्ते से आ जाएगी

भरतपुरएक घंटा पहले
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अंकिता बीएससी फाइनल में पढ़ती थी। माता-पिता दोनों सरकारी टीचर होने के कारण यहां से करीब 40 किमी दूर डीग में पढाने जाते थे। - Dainik Bhaskar
अंकिता बीएससी फाइनल में पढ़ती थी। माता-पिता दोनों सरकारी टीचर होने के कारण यहां से करीब 40 किमी दूर डीग में पढाने जाते थे।

गणतंत्र दिवस के दिन सुबह करीब पौने आठ बजे एक सनकी युवक ने एकतरफा प्रेम के चलते पड़ौस की एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाला ट्रैक्टर से बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई करने का काम करता था। घटना के संबंध में युवती के पिता मुखर्जी नगर कॉलोनी निवासी शक्ति सिंह थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पिता ने कहा- वे तो घर के मेन गेट का ताला लगाकर गए थे, उन्हें क्या पता था कि मौत छत के रास्ते से आ जाएगी।

शक्तिसिंह राजपूत और उसकी पत्नी रेखा दोनों ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककड़ा डीग में पढ़ाते हैं। 26 जनवरी को सुबह वे 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकल गए, कुम्हेर के निकट जब वे पहुंचे ही थे तब ही उनकी छोटी बेटी कनिष्का ने फोन पर सूचना दी कि सुनील पुत्र वीरेंद्र जाट ने बड़ी बहन अंकिता की गोली मार दी है, पड़ौसी उसे लेकिर जिला अस्पताल गए हैं। मां-बाप ने जब अस्पताल में जाकर देखा, तब तक अंकिता की मौत हो चुकी थी। अंकिता के पेट में दांई ओर गोली लगी थी।

करीब तीन माह पूर्व इसी युवक ने कुम्हेर गेट कृषि उपज मंडी के निकट स्थित पीएनबी बैंक में अपनी पास बुक लेने गई अंकिता के हाथ से मोबाइल छीन लिया और बदतमीजी की थी। इस पर अंकिता ने अपने माता-पिता को शिकायत की थी। माता-पिता ने पड़ौस में ही रह रहे आरोपी सुनील के ताऊ दशरथ और मामा नेपाल से शिकायत की। उस पर उसके आरोपी के पिता वीरेंद्र और बड़े भाई राकेश को बुला कर आपस में मीटिंग हुई। जहां सभी ने अंकिता ओर उसके परिवार से माफी मांग ली। इस पर मामला वहीं शांत करा दिया गया। तब ऐसा कोई अंदेशा तक नहीं था कि आरोपी सुनील इस हद तक उतर आएगा कि वह युवती की हत्या तक कर देगा।

मैट्रिक फैल है और ट्रैक्टर चलाता है अंकिता का हत्यारा आरोपी

अंकिता राजपूत का हत्यारा आरोपी सुनील जाट ट्रैक्टर चलाता है। उसने दसवीं की परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हाे सका। अब वह किसी ठेकेदार के यहां ट्रैक्टर से ईंट,बजरी आदि की सप्लाई कराने का काम करता है। मुखर्जी नगर में उसके ताऊ दशरथ और मामा नेपाल का मकान है, वहीं उनके पास बीते 8 माह से वह प्लॉट खरीदकर अपने मकान का निर्माण करा रहा है। 23 साल के सुनील का अभी विवाह नहीं हुआ है। मृतका अंकिता के परिवार से आरोपी के परिवार के करीब 15 साल से संबंध हैं। मृतका के पिता मुखर्जी नगर में गैलेक्सी पब्लिक स्कूल चलाते थे, लेकिन वर्ष 2007 में सरकारी नौकरी लगने के कारण शक्तिसिंह ने उस स्कूल को बंद कर दिया था। आरोपी सुनील के ताऊ और मामा के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनकी पडौसी होने के नाते जान पहचान अच्छी थी। जबकि आरोपी फतेहपुर सीकरी के गांव उंदेरा में रहता था, लेकिन उसका अक्सर यहां आना-जाना होता रहता था। वहीं शक्ति सिंह का परिवार भी उसके गांव विवाह समारोह आदि में आते-जाते रहे हैं। इसलिए एक दूसरे से सभी परिचित थे।

डर के कारण लगाया था दोनों गेटों पर ताला
शक्तिसिंह राजपूत के मात्र दो बेटियां ही थीं। उनके कोई बेटा नहीं है। अंकिता बीएससी फाइनल में पढ़ती थी। माता-पिता दोनों सरकारी टीचर होने के कारण यहां से करीब 40 किमी दूर डीग में पढाने जाते थे। शक्तिसिंह ने बताया कि तीन माह पूर्व बेटी के साथ सुनील द्वारा की गई बदतमीजी की घटना के बाद से ही उनके मन में भय बैठा हुआ था। सामाजिक मान सम्मान और बेटियों के अक्सर दिन के समय अकेले रहने के भय से पूर्व की घटना के संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया। यही कारण था कि 26 जनवरी को स्कूल जाने से पूर्व अपने मकान के दोनों गेटों का ताला लगाकर गए थे। बेटियों से भी कह रखा था कि पीछे से किसी भी अजनबी को ताला खोलकर अंदर प्रवेश नहीं कराना है। हमें क्या पता था कि मौत छत के रास्ते से भी आ जाएगी। आरोपी सुनील तीन मकान छोड़कर सीढ़ी के रास्ते हमारे मकान की छत पर आया और बेटी की हत्या कर भाग गया।

पुलिस की तीन टीमें जुटी आरोपी की तलाश में
उक्त मामले की जांच थानाधिकारी कोतवाली रामकिशन यादव पुलिस निरीक्षक कर रहे हैं। आरोपी की तलाश के लिए तीन टीमें काम कर रही हैं। इनमें थाना उद्योग नगर प्रभारी चंद्रप्रकाश चौधरी, चिकसाना थाना प्रभारी रामनाथ सिंह भी शामिल हैं। साथ ही साइबर सेल भी आरोपी की मोबाइल लोकेशन तलाश रहा है, लेकिन आरोपी ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है। इधर आरोपी सूनील का पिता वीरेंद्र सिंह, भाई राकेश, मामा नेपाल सिंह फरार चल रहे हैं। जबकि आरोपी के ताऊ दशरथ से पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के गांव उंदेरा में भी दबिश दी। फतेहपुर सीकरी में रहने वाले उसके चाचा जागन सिंह के घर एवं दौलतगढ़ में रहने वाले आरोपी के जीजा हरवीर के यहां भी पुलिस ने दबिश देकर तलाश किया, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं पड़ा।

जल्द पकड़ लेंगे आरोपी को
इस संंबंध में अनुसंधान अधिकारी रामकिशन यादव पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हैं, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास में जुटी हैं। मौके से आरोपी का मफलर भी मिला है। मृतक के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है।

रिपोर्ट- संत कौशिक

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