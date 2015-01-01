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मौसम:इस सीजन की सबसे बड़ी गिरावट, 4.7 डिग्री गिरा रात का तापमान, सर्दी बढ़ेगी

भरतपुर21 मिनट पहले
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अरब सागर और पश्चिमी विक्षोभ की नमी ने रात को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए शुक्रवार की रात एकाएक 4.7 डिग्री की कमी आई है। यह इस सीजन की सबसे बड़ी गिरावट है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञ आरके सिंह का कहना है कि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से नमी आ रही है।

बादल छा गए हैं, लेकिन उत्तरी-पूर्वी हवा पश्चिमी विक्षोभ की नमी को ला रही है इसलिए सुबह-शाम बर्फीली हवा नश्तर की तरह चुभने लगी है। उल्लेखनीय है कि 12 डिग्री पर सर्दी मान ली जाती है। इधर, अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शुक्रवार की सुबह सर्द हवा से सुबह ठंडक थी। इसलिए धूप सुहानी लग रही थी। हल्के बादल छाये थे। इस कारण धूप में भी ज्यादा तेजी नहीं थी। लोगों को छतों पर धूप का आनंद लेते देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादलों का असर थोड़ा कम होगा। रात के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी होगी। दिन का तापमान बढ़त के साथ दर्ज होने की संभावना है।

आज भी बादल छाए रहेंगे

मौसम के जानकारों का कहना है कि अरब सागर से नमी आ रही है। साथ ही सिक्किम से लेकर मप्र के ऊपर से एक टर्फ लाइन गुजर रही है। तीन सिस्टम सक्रिय हैं। इससे अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे। दीपावली से अब तक एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 22 नवंबर को सक्रिय होगा। इससे बादल छाए रहेंगे। रात का तापमान स्थिर रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण सर्द हवा चलने से ठंड बढ़ेगी।

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