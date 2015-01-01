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सहायता:भाजपा प्रदेश महामंत्री के जन्मदिन पर जरूरतमंदों को बांटे कंबल, भोजन कराया

भरतपुर2 दिन पहले
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भाजपा की ओर से प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा का जन्म दिन मनाया गया। काली की बगीची स्थित गौशाला पर गायों को चारा खिलाया। बाद में मथुरा रोड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन कराया। साथ ही बझेरा स्थित अपना घर भरतपुर में प्रभु जनों को भोजन कराया गया। मित्र भारत सेवा संस्थान के कार्यक्रम में जरूरतमंदों काे कंबल वितरित किए।

इससे पहले गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस माैके पर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी मुकेश दाधीच, जिलाध्यक्ष डा. शैलेष सिंह, भानुप्रतापसिंह राजावत, गिरधारी लाल गुप्ता, अभयवीर सिहं सोलंकी, राजू कटारा, नवरत्न नरानिया, भगवान दास शर्मा, ब्रजेश अग्रवाल, नरेश जाटव, मुकेश सिंघल, प्रेमपाल सिंंह, कालीचरण धनगर, राधा भारद्वाज, प्रवक्ता नरेश सैन, शिवानी दायमा, दुर्गेश बूटौलिया, संरक्षक प्रेमसिंह आर्य आदि माैजूद थे।

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