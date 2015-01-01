पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ज्ञापन:भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन

आबूरोड5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष आकाश माली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौपा। इसमें मुंबई महाराष्ट्र में पुलिस की ओर से एक न्यूज चैनल के पत्रकार के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोष जताते हुए इसे दुर्भावना व द्वेष की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। ज्ञापन में बताया कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। इसके बाद भी महाराष्ट्र सरकार की

ओर से इस प्रकार की निंदनीय कार्रवाई की गई है। इस मौके पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश कोठारी, पूर्व नगरपालिका चेयरमैन सुरेश सिंदल, भाजपा के पूर्व नगरामंडल अध्यक्ष राजेंद्र गोयल, भाजयुमो के अशोक प्रजापत, गोविंद माखीजा, नरेंद्र खंडेलवाल, रवि शर्मा, तुषार त्रिवेदी, हितेंद्रसिंह, देवीसिंह, राहुलसिंह, कुंदनसिंह, कुणाल सैनी, गोविन्दसिंह व प्रफुल्ल आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें