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खून के सौदागर:एक यूनिट खून के बदले वसूल रहे 4 हजार रुपए, ब्लड बैंक प्रभारी ने पीएमओ को लिखा एफआईआर दर्ज कराने का पत्र

भरतपुर2 घंटे पहले
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अगस्त 2019 में भी खून के नाम पर 6 हजार रुपए लेकर चंपत होने और परिजनों के ब्लड का इंतजार करते रहने का मामला हुआ था
  • जनाना अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को होती है ब्लड की ज्यादा जरूरत, इसी का उठा रहे फायदा

जनाना अस्पताल में खून के सौदागर सक्रिय हैं। जहां ये सौदागर मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते 7 हजार से लेकर 4 हजार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खून बेच रहे हैं। हाल ही में दो मामले सामने आने के बाद ब्लड बैंक प्रभारी ने पीएमओ को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखा है।

प्रभारी, ब्लड बैंक आरबीएम अस्पताल डा. वीरेंद्र सिंह डागुर ने बताया कि जनाना अस्पताल में 4 हजार रुपए में खून बेचने का मामला सामने आया है, जिसके संबंध में मरीज के परिजन ने शिकायत दी है। इन शिकायतों को पीएमओ को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित की शिकायत के साथ लिखा गया है। दरअसल, ब्लड बैंक से सर्वाधिक ब्लड की जरुरत जनाना अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं को होती है, ऐसे मरीजों को खून के सौदागर फांस लेते हैं।
नर्सिंगकर्मी ने एक्सपायरी डेट बताकर लौटाया ब्लड : शुभम
शुभम नामक व्यक्ति ने भी पीएमओ को शिकायत दी है कि सिनसिनी निवासी उसकी भुआ लक्ष्मी जनाना अस्पताल में भर्ती थी, जिसे ब्लड की जरूरत पड़ी। एक यूनिट तो उसके फूफा ने दे दिया था, लेकिन और यूनिट की जरूरत थी। अस्पताल में उसे मिले रमेश नेता ने किसी को फोन करके बुलाया और उस व्यक्ति के साथ भेज दिया।

वह व्यक्ति उसे बाहर खड़ा करके ब्लड बैंक के अंदर गया । आने के बाद उसने 4 हजार रुपए में ब्लड की एक यूनिट लाकर दे दी। यह ब्लड नर्सिंग कर्मी ने एक्सपायरी डेट गलत लिखी होना बताकर लौटा दिया। जब उसने इसकी ब्लड बैंक में शिकायत की तो बताया गया कि ब्लड बैंक से खून नहीं बेचा जाता।

ब्लड काम नहीं आया तो बेचने वाले ने नहीं लौटाए पैसे : गौतम
कुम्हेर के बड़ा मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय मालती जाटव जनाना अस्पताल में 26 अक्टूबर को ऑपरेशन से प्रसव के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती थी। उसे खून की जरूरत थी। जनाना अस्पताल में उसके भाई जघीना निवासी गौतम सिंह से एक अनजान व्यक्ति मिला, जिसने खून की व्यवस्था के नाम पर 4 हजार रुपए ले लिए और आरबीएम अस्पताल की ब्लड बैंक से एक यूनिट ब्लड उपलब्ध करा दिया। जब वह ब्लड काम नहीं आया तो परिजन उसे वापस करने ब्लड बैंक पहुंचे। वहां जब 4 हजार रुपए वापस मांगे तो उसे बताया गया कि ब्लड बैंक से न तो ब्लड बेचा जाता है और ना ही वापस होता है।

हालात... पहले भी रहे हैं खून के सौदागर सक्रिय
जनाना अस्पताल में पहले भी खून के सौदागर सक्रिय रहे हैं। करीब एक साल पहले सितंबर 2019 में धांधोली सेवर निवासी एक महिला को चार हजार रुपए में ब्लड बेचने का मामला सामने आया था। इसकी रिपोर्ट मथुरागेट थाना में दर्ज हुई थी। इसके अलावा पिछले साल ही अगस्त 2019 में भी खून के नाम पर 6 हजार रुपए लेकर चंपत होने और परिजनों के ब्लड का इंतजार करते रहने का मामला हुआ था।2016 में एक ठग ने मरीज के परिजनों को ब्लड की थैली में रंग घोलकर दे दिया और 5 हजार रुपए ठग लिए थे। इस मामले को भास्कर द्वारा प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन पर कार्रवाई भी की गई।

मामले प्रिंसीपल को बताया है, जांच कराई जा रही है : सैनी

^अस्पताल में 4 हजार रुपए में ब्लड बेचने के लगातार दो मामले सामने आए हैं। जिनके नाम-पते और आधार कार्ड नंबर आधार पर की प्राथमिक जांच की गई है। इस तरह की घटनाएं गंभीर है। ये मामले कॉलेज प्रिंसिपल की जानकारी में लाने के साथ ही जांच बैठा दी है। सोमवार को रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।
डाॅ. नवदीप सैनी, पीएमओ, आरबीएम अस्पताल

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