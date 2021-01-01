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समस्या:सर्किट हाउस के पास लगे ओवर हाइट बैरियर से नहीं हो रहा बसों का संचालन

भरतपुर3 घंटे पहले
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भरतपुर.नगला गोपाल मोड पर लगा ओवरहाइट बैरियर। - Dainik Bhaskar
भरतपुर.नगला गोपाल मोड पर लगा ओवरहाइट बैरियर।
  • बसों को 13.5 किमी की दूरी करनी पड़ रही तय, किराया भी लग रहा ज्यादा

नगला गोपाल मोड़ और सर्किट हाउस पर तीन साल पहले लगाए गए ओवर हाइट बैरियर (अवरोधक) से चिकसाना रोड के राहगीर काफी परेशान हैं। क्योंकि उन्हें अपने घर आने-जाने के लिए पहले से ज्यादा दूरी तय करने के साथ ही किराया भी ज्यादा देना पड़ रहा है। पीड़ित ग्रामीण इसके लिए जिला कलेक्टर से लेकर बड़े नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं।

लेकिन, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। यह हाल तो तब है जब चिकसाना, अछनेरा और किरावली क्षेत्र के विद्यार्थी भी अच्छी और उच्च शिक्षा के लिए भरतपुर ही आते हैं। बछामदी निवासी महावीर सिंह के अनुसार यहां औसतन एक हजार विद्यार्थी रोजाना पढ़ने आते हैं। इन्हें पहले की तुलना में ज्यादा किराया भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए बछामदी से बिजलीघर तक की सीधी दूरी केवल 5 किलोमीटर है।

इसके लिए रोडवेज का किराया केवल 5 रुपए था। लेकिन, नगला गोपाल मोड पर अवरोधक लगने के कारण अब रोडवेज बस बरसो मोड-सारस चौराहा-सूरजपोल होते हुए आती-जाती हैं। इस तरह उन्हें बछामदी के लिए 13.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। किराया भी 5 के बजाय 15 रुपए देना पड़ रहा है।

इस मार्ग पर चलने वाली स्कूली बसें भी अब गांवों तक नहीं जा पा रही हैं। स्कूल बस अवरोधक से पहले बच्चों को छोड़ देती हैं। उन्हें अवैध वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है। भरतपुर से ग्वालियर जाने वाली रोडवेज बस भी अब फतेहपुर-सीकरी होकर जाती है। अछनेरा-किरावली क्षेत्र के लोगों को किफायती सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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