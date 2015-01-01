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निर्देश:जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हिमाचल समेत 11 राज्यों में चलेंगी बसें

भरतपुर2 दिन पहले
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  • 6 से 8 नवंबर तक होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जयपुर रूट के लिए 50 से अधिक बसों का किया संचालन
  • बस स्टैंड पर पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की लगी भीड़

राजस्थान रोडवेज की बसों से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हुआ बसों का संचालन अब पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने सभी बसों को चलाने के लिए सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। अब जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हिमाचल समेत 11 राज्यों में फिर से रोडवेज बसें शुरू होंगी।

इसके अलावा 6 से 8 नवंबर तक होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भरतपुर और लोहागढ़ आगार ने विभिन्न रूटों से बसों को हटाकर जयपुर के लिए 50 से अधिक बसों का संचालन किया। सिंह ने बताया कि रोडवेज स्वयं की सभी बसों का संचालन कर राजस्थान के अलावा 11 राज्यों के लिए जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिये बसें संचालित की जाएगीl
भीड़भाड़ से बचने के लिए कराएं ऑनलाइन टिकट
लोहागढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक महेश गुप्ता ने बताया कि आज से संचालित की जा रही बसों की समय सारिणी एवं ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। आमजन से अपील की जाती है कि भीड़-भाड़ से बचने के लिये आने-जाने के लिये ऑनलाइन टिकट बुक करें एवं बुकिंग पर 5 प्रतिशत केशबैक का लाभ भी मिलेगा।

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