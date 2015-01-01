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अपराधी बेखौफ:भरतपुर में स्कूटी सवार 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन और पर्स छीना, फिल्मी स्टाइल में कट्‌टे की नोक पर की लूट

भरतपुर5 मिनट पहले
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भरतपुर। स्कूटी सवार महिलाएं तथा सफेद कार में पीछा करते बदमाश। बदमाशों ने महिलाओं की सोने की चेन और पर्स छीन लिया।
  • कार में आए थे बदमाश, पीछा कर सुनसान इलाके में की वारदात
  • दीपावली की शॉपिंग कर लौट रही थीं देवरानी और जेठानी

(आदर्श मधुकर)। शहर की मुखर्जी कालोनी में दो महिलाओं के गले से बदमाश सोने की चेन और 10000 से भरा पर्स लूट ले गए। दोनों महिलाएं रणजीत नगर कालोनी में दीपावली की शॉपिंग करके लौट रही थीं। बदमाश उनका कार से पीछा कर रहे थे और सुनसान इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

घटना गुरुवार शाम की है। मुखर्जी नगर कालोनी निवासी अमित खंडेलवाल ने बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट नगर में टाइल्स का शोरूम है। उनकी पत्नी स्वाति खंडेलवाल व जेठानी संतोष दीपावली के त्योहार से पहले शॉपिंग करने रणजीत नगर स्कूटी पर गई थीं। रणजीत नगर शॉपिंग करके स्वाति स्कूटी पर अपनी जेठानी संतोष को ला रही थी।

सफेद रंग की कार में पीछा कर रहे थे बदमाश
एक सफेद रंग की एस क्रॉस कार में बदमाश पीछे लग गए। जैसे ही स्कूटी डा. मोहकम सिंह वाली गली में पहुंची तो बदमाशों ने अपनी कार को उसके आगे लगा दिया और फिर उन्हें रोक लिया। गाड़ी में से एक बदमाश कट्टा लेकर उतरा और स्कूटी सवार दोनों महिलाओं के गले से अलग-अलग सोने की चेन तोड़ ली और हाथ में पकड़े 10000 से भरे पर्स को छीनकर कार से गए।

सफेद कार जिसमें बदमाश सवार थे।
सफेद कार जिसमें बदमाश सवार थे।

उस कार में बदमाशों के साथ एक चालक भी था। घटना की तत्काल सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद सीओ सिटी सतीश वर्मा व कोतवाली थाना एसएचओ रामकिशन यादव मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। नाकाबंदी कराकर बदमाशों की तलाश भी कराई, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए। परंतु आस पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बदमाशों की गाड़ी स्कूटी का पीछा करते हुए नजर आ गई।

सीसीटीवी कैमरे खंगाले, बदमाश नजर नहीं आए लेकिन कार दिखाई दी
20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, जिनमें वारदात करके जिंदल नर्सिंग होम की तरफ बदमाशों की कार तेजी से भागती हुई नजर आ रही है। परंतु बदमाश नजर नहीं आए हैं और वारदात करते हुए की भी फुटेज नहीं मिली है। अभय कमांड के कैमरों को भी खंगाल कर जल्दी ही बदमाशों को मूवमेंट के आधार पर पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा रणजीत नगर व गिर्राज कालोनी में भी सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं - रामकिशन यादव एसएचओ, कोतवाली थाना

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