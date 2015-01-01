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बिजली विभाग:ग्रापं बाछरैन में एसडीएम की जनसुनवाई में नहीं पहुंचे छाैंकरवाड़ा डिस्कॉम एईएन, नोटिस मिला

भुसावर2 दिन पहले
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  • जनसुनवाई में एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या सुन अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश

राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत बाछरैन राजीव गांधी सेवा केंद्र पर गुरुवार को एसडीएम रामकिशोर मीणा द्वारा जनसुनवाई की गई। जिसमे ग्रामीणों द्वारा बताई समस्याओं का माैके पर मौजूद संबंधित अधिकारियो को समाधान के निर्देश दिए। डिस्कॉम सहायक अभियन्ता के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया।

जनसुनवाई में एसडीएम मीना ने ग्रामीणों की समस्या सुनी माैके पर निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा में जुड़वाने का आग्रह किया। एसडीएम ने कहा फिलहाल साइट बंद है, शुरू होने पर पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए जाने की प्रक्रिया की जा सकेगी।

वही ग्राम विकास अधिकारी को जन्म-म्रत्यु पंजीकरण 21 दिन निर्धारित समय मे पंजीकरण करे। इसके साथ सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने में सहयोग करे। सरपंच अशोक कोरी ने बताया की ग्रामीणों द्वारा बताई गई बिजली, पानी की समस्या का निस्तारण मौके पर किया गया।

कोरोना महामारी संबंधित गाइड लाइन पालना के निर्देश, बचाव एवं उपाय की जानकारी देते हुए गाइड लाइन पालना करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विकास अधिकारी सुरेश बागोरिया, एसडीएम कार्यालय सहायक शैलेश शर्मा सहित अधिकतर विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
20 को एसीईओ निठार में और 26 को एडीएम छौंकरवाड़ा में करेंगे जनसुनवाई

एसडीएम मीना ने बताया कि नवम्बर माह में ग्राम पंचायत सैंधली में 12 को, निठार में 20 को, छौंकरवाड़ा में 26 नवम्बर को जनसुनवाई तथा ग्राम पंचायत बारोली में 10 को, रणधीरगढ़ में 17 को, बल्लभगढ़ में 24 नवम्बर को रात्रि चौपाल आयोजन किया जाएगा।

20 नवम्बर को निठार में आयोजित जनसुनवाई जिला परिषद एसीईओ करेंगे वही 26 नवम्बर को ग्राम पंचायत छौंकरवाड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन शिरकत कर जनसमस्या सुनेंगे।

2 माह से जलदाय विभाग के 30 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जताई नाराजगी

बयाना| डाटा फीडिंग में टेक्निकल परेशानी के चलते जलदाय विभाग के 30 तकनीकी कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने गुरुवार सुबह दफ्तर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है वहीं तीसरा माह भी अब शुरू हो गया है।

कर्मचारियों ने कहा कि वे अल्प वेतनभोगी हैं। ऐसे में उनके समक्ष परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयां आ रहे हैं। वहीं दिवाली का त्यौहार भी नजदीक आने वाला है ऐसे में उनके सामने अब त्योहार मनाने का संकट भी खड़ा हो गया है। अधिकारियों से कहा जाता है तो वह एक-दो दिन की कहते हुए मामले को टाल रहे हैं।

इस मौके पर कर्मचारी लक्ष्मी नारायण, पदम सिंह, पवन शर्मा, मोहनलाल योगी, द्वारका शर्मा, शंकरलाल शर्मा, अमर सिंह, मोहन सिंह नेमी, महादेवा आदि मौजूद रहे। इनमें से 2 कर्मचारी तो पिछले दिनों रिटायर भी हो गए थे और उन्हें भी वेतन नहीं मिला था।

  • राज्य सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों का डाटा पे-मैनेजर पर वेरिफाई कराने के निर्देश थे। लेकिन पिछले 2 माह से स्थाई सहायक अभियंता नहीं होने से दिक्कत आ रही थी अब नए स्थाई एईएन आ गए हैं लेकिन उनकी भी पिछले पदस्थापन से आईडी ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। दिवाली से पहले पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। - जय नारायण चेचीवाल, एक्सईन, जलदाय विभाग
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