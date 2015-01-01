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कार्यक्रम:9 माह से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ‘ए’ की खुराक

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • 30 अक्टूबर काे शुरू हुआ कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा

जिले में बाल स्वास्थ्य पोषण के तहत बच्चों को बीमारी और कमजोरी से बचाने के लिए विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। प्लान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। विटामिन ‘ए’ कार्यक्रम 30 अक्टूबर से लांच किया गया है, जो 30 नवंबर तक एक आयोजित किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. कल्पना फौजदार ने बताया कि इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसमें निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को शत-प्रतिशत विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में कुपोषण के मामले में जिला निचले पायदान पर है। ऐसे में यहां के बच्चों को बीमारी सहित कमजोरी से बचाने के लिए यह कदम काफी बेहतर माना जा रहा है। इस कार्यक्रम को जिले के सभी आंगनबाडी केन्द्रों से संचालित किया जाएगा। इसमें आशा सहयोगिनी भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगी।

जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है जिसमें 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को छह-छह माह के अंतराम में विटामिन ए की खुराक दिया जाना जरूरी है।

उम्र के हिसाब से बच्चों को अलग-अलग मात्रा देगे
विटामिन ए की खुराक देने के लिए अलग-अलग उम्र के बच्चों में अलग-अलग मात्रा तय की गई है। इसको लेकर अभियान के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मियों को जानकारी दी गई है कि 9 माह से एक साल तक के बच्चों को 1 एमएल, एक साल से ऊपर 5 साल तक उम्र के बच्चों को 2 एमएल दवा का डोज दिया जाएगा। बच्चों को उम्र के हिसाब से शरीर में आवश्यकता कम और ज्यादा होती है। विटामिन ए की खुराक के समय कोरोना गाइड लाईन का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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