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मुआयना:दीपावली पर्व पर शहर में 3 बार होगी सफाई, आयुक्त ने लिया जायजा

भरतपुर3 घंटे पहले
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नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने गुरूवार को दीपावली पर्व पर शहर में चल रहे विशेष सफाई अभियान का जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त तक्षक ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत शहर के मुख्य बाजारों में तीन बार प्रातःकालीन, दोपहर एवं रात्रिकालीन सफाई कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि संवेदक को नियमित रूप से कचरा उठाने के लिए पाबंद कर दिया गया हैl

उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिकी एवं मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि समस्त ऑटोटिपर चालक प्रतिदिन सुबह व दोपहर दो बार घर-घर कचरा संग्रहण करेंगे तथा कचरे का नौह कचरा घर पर निस्तारण कराऐंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को छठ पर्व को लेकर सिमको फाटक के पास पक्का तालाब का निरीक्षण कर सफाई कार्य शुरू कराया गया है।

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