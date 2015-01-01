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विरोध:रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का कांग्रेस ने किया विरोध

भरतपुर4 घंटे पहले
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कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि महज 15 दिन में 100 रुपए बढ़ाकर केन्द्र सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है। पूर्व सांसद रतन सिंह सहित अन्य कांग्रेसजनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा पिछले 10 महीनों से आमजन करोना महामारी से ग्रसित हैं। रोजगार चौपट हो चुके हैं। इस बेरोजगारी के आलम में गैस मूल्य वृद्ध न्याय संगत नहीं है।

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