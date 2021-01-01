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निर्माण कार्य:भैरवनाथ मंदिर के दरवाजे का निर्माण कार्य हुआ शुरू

वैर2 घंटे पहले
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प्राचीन भैरव नाथ मंदिर के दरवाजे का निर्माण कार्य विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ।जिसका निर्माण करीब 2 लाख रुपये की राशि से करवाया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि भैरव नाथ मंदिर के अध्यक्ष व ज्योतिषाचार्य गयाराम शास्त्री के सानिध्य में पंडित जीतू नगायच द्बारा विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर के दरवाजे का निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया।

इस दरवाजे का निर्माण नीटू बंसल पुत्र दिनेश बंसल डालू द्बारा कुशल एवं शिल्प युक्त कारीगरों द्बारा करवाया जा रहा है। जिसकी लागत करीब 2 लाख रुपये आयेगी। मंदिर प्रांगण में आरसीसी पटाव का कार्य नगर पालिका मंडल के सहयोग से करवाया जा रहा है। मंदिर में गर्भगृह व सिंहासन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर श्यामलाल गुप्ता, राजीव गोयल, राजकुमार जांगिड़, राजेश सैनी, राजकुमार नगायच, विश्वेन्द्र जाट, बाॅली शर्मा, बदन प्रजापत, जेपी शर्मा मौजूद रहे।

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