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समस्या:कोर्ट बिल्डिंग की लिफ्ट अचानक हुई बंद, 45 मिनट तक फंसे रहे वकील

भरतपुर4 घंटे पहले
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जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे लिफ्ट अचानक बंद हो गई। इससे उनसे 5 वकील करीब 45 मिनट तक फंसे रहे। हालांकि वकीलों ने लिफ्ट में लगा अलार्म बजाया। लेकिन, लिफ्ट का कोई जानकार उपलब्ध नहीं होने से वे उसमें फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर फोन नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था।

इससे वे बाहर किसी से संपर्क भी नहीं कर पाए। बाद में जब वकीलों के लिफ्ट में फंसे होने का पता चला तो अदालत परिसर में हड़बड़ी का माहौल हो गया। इस पर जयपुर में लिफ्ट के इंजीनियरों से बात की गई। फिर जैसे ही दोबारा एक बटन दबाया तो लिफ्ट फ़र्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई और गेट खुल गया। तब जाकर वकील लिस्ट से बाहर आ सके।

लिफ्ट में फंसे वकीलों में सुदेश शर्मा, नरेश सिंघल, लेखराज शर्मा, गौरी शंकर शर्मा, चंद्रभान कटारा थे। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीजेएम और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन देकर घटना से अवगत कराया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कार्रवाई करने की मांग की।

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