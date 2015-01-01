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पानी में दम तोड़ती मछली:भरतपुर की सुजान गंगा नहर से 12 टन मृत मछलियां और निकालीं, अभी तक 30 टन मछलियां निकालीं जा चुकी हैं

भरतपुर4 मिनट पहले
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भरतपुर। सुजानगंगा नहर में मिलीं मृत मछलियां।
  • घटना के चौथे दिन चेता प्रशासन, जिला कलेक्टर ने बनाई जांच कमेटी
  • सात साल में नहीं हुई सुजान गंगा नहर की सफाई
  • न्यायालय के निर्देश के बाद भी नगर निगम चुप

(प्रमोद कल्याण)। कभी शहर की जीवनदायनी रही सुजान गंगा नहर प्रदूषण का बड़ा केंद्र बन गई है। नहर में शुक्रवार को भी 12 टन मरी मछलियां निकाली गईँ। पिछले चार दिन में 30 टन मरी मछलियां निकाली जा चुकी हैं। नहर में एक लाख से अधिक मछलियों की मौत हो चुकी है। हाल ये है कि वर्ष 2013 के बाद से नहर में कभी भी बड़ा सफाई अभियान नहीं चलाया गया। न्यायालय के आदेश नहर को प्रदूषण मुक्त करने के हैं, लेकिन नगर निगम सहित स्थानीय प्रशासन चुपी साधे हैं। यह प्रशासनिक उदासी करीब एक लाख मछलियों के लिए जानलेवा साबित हुई है।

चौथे दिन चेता प्रशासन
मछलियों की मौत के चौथे दिन प्रशासन चेता। जिला कलेक्टर ने एडीएम प्रशासन बीना महावर की अध्यक्षता में मछलियों की मौत के मामले में जांच कमेटी का गठन किया है। इसमें मत्सय विभाग सहित सात विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेगी।

धार्मिक कचरा मौत का प्रमुख कारण
इसके लिए अवैध मत्स्य आखेट और लोगों का धार्मिक कचरा डालना भी एक प्रमुख कारण है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि इन जलीय जीवों की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। इस मामले में अब सुजान गंगा नहर के लिए न्यायालय में लड़ रहे याचिकाकर्ता श्रीनाथ शर्मा एडवोकेट का कहना है कि अगली तारीख पर वह इस मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सुजान गंगा नहर की सफाई और मरम्मत के लिए वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे, जिसमें नगर निगम और स्टेट गर्वमेंट को सफाई कराने और पुरात्तव विभाग को मरम्मत के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता श्रीनाथ शर्मा ने बताया कि सरकार ने 5 साल में नहर में स्वच्छ पानी के फ्लो और सफाई कराने के लिए 5 साल का समय मांगा था, लेकिन न्यायालय ने एक साल का ही समय दिया था, लेकिन इसकी पालना अभी तक नहीं हुई है।

वर्ष 2013 में जरूर गंदे पानी सफाई और मिट्टी निकालने का काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन मोटवाल ढहने के कारण रुक गया। अब इस विषय को फिर से न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा। इधर, सुजान गंगा बचाओ संघर्ष समिति भी सक्रिय हो गई है। समिति ने गुरुवार को नहर परिक्रमा रैली निकाली और असामाजिक तत्वों द्वारा पानी में जहरीला पदार्थ डालने की आंशका जताई है। जिसकी जांच कराने और सफाई की मांग की। अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी।

दो डंपर मछली निकाली, अभी दो गुना और

इधर, नगर निगम द्वारा तीन दिन से मरी हुई मछलियों को निकालने का काम जारी है। आयुक्त नीलिमा तक्षक के अनुसार अब तक दो डंपर मछली निकाली जा चुकी है। करीब 18 टन मछली निकालकर दफनाई जा चुकी हैं। अभी दो गुना मछली और होने का अनुमान है।

बड़ी तादाद में मछलियों की मौत से फैली दुर्गंध के कारण लोगों का वहां से निकला मुश्किल हो गया है।
बड़ी तादाद में मछलियों की मौत से फैली दुर्गंध के कारण लोगों का वहां से निकला मुश्किल हो गया है।

इधर, एक्सपर्ट का मानना है कि करीब एक लाख से ज्यादा मछलियों की मौत नहर के प्रदूषित पानी के कारण हुई है। क्योंकि गंदगी और साफ पानी नहीं मिलने के कारण पानी में आक्सीजन लगभग खत्म हो गई। एक कैट फिश/मांगुर को करीब आधा किलो की मानी जाए तो मृत मछलियों संख्या एक लाख से ऊपर जाती है।

मंत्री गर्ग बोले-पानी की जांच और नहर की सफाई कराएंगे
इधर, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने नगर निगम मेयर और आयुक्त को हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में नहर की सफाई कराने तथा मृत मछलियों को जल्द निकलवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने नहर के पानी की कैमिकल जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं ताकि पता चल सके कि किसी ने माहौल खराब करने के लिए तो पानी में कोई विषैला कैमिकल तो नहीं डाला। उन्होंने कहा कि वे रविवार को भरतपुर आएंगे और नहर में चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण करेंगे। गंदे पानी की निकासी का भी इंतजाम किया जाएगा।

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