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ज्ञापन:महिला पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन

भरतपुर3 घंटे पहले
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धोबी समाज की महिला पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग काे लेकर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दलित धोबी समाज के जिला प्रभारी सुभाष चौहान व सचिव राजकुमार करीलवार ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि 9 दिसंबर को पडासोली जिला दूंदू में टायर पंचर की दुकान करने वाले दशरथ धोबी व जीतराम धोबी पर कुछ नामजद लोगों ने हमला किया था। हमलावर बजरी माफिया हैं। पुलिस ने हत्या प्रयास का मामला दर्ज नहीं करके साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है।

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