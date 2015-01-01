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वोकल फोर लोकल:बाजार में चाइनीज आइटम की डिमांड घटी, देशी झालरों से जगमगाएगी दीपावली

भरतपुरएक घंटा पहले
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भरतपुर. शहर में स्थित कपड़े के एक शोरूम में खरीदारी करते ग्राहक।
  • बाजार से खुशियां घर लाएं, कोरोना नहीं

इस दीपावली ‘वोकल फॉर लोकल’ के प्रति लोगों ने उत्साह दिखाया है। बाजार में चाइनीज आइटम की डिमांड काफी कम है। यानी इस बार देसी झालरों से ही दीपावली जगमगाएगी। सेवा भारती की स्वावलंबन योजना के तहत लोकल स्तर पर निर्मित 3 हजार झालरें पिछले 5 दिन में बिकी हैं। सेवा भारती उपाध्यक्ष संजय भट्टेवाला ने बताया कि हमने तीन महीने में 3 हजार झालरें बनवाई थी, जो सभी बिक गई। वहीं पिछली बार तक व्यापारी जहां 70 फीसदी तक चाइनीज आइटम मंगाते थे।

इस बार बाजार में बिजली का यह सजावटी सामान बहुत कम दिख रहा है। अब वे ही दुकानदार चाइनीज आइटम बेच रहे हैं, जिनके पास पिछले साल का माल बच गया था। व्यापारियों का कहना है कि इस बार देसी लाइटें और सजावटी सामान की ही बिक्री ज्यादा हो रही है। ग्राहक चीनी सामान लेना पंसद नहीं कर रहे हैं। चूंकि देसी झालर और लाइट की क्वालिटी भी अच्छी है। इसलिए स्वदेशी प्रॉडक्ट की मांग अधिक है।

बाजार में 70 फीसदी माल मेड इन इंडिया: व्यापारियों ने इस बार मुंबई, दिल्ली, इंदौर और गुजरात से सामान मंगाया गया है। इलेक्ट्रिक गुड्स के विक्रेता सतीश कुमार ने बताया कि बाजार में इस समय 70 फीसदी माल इंडिया में ही बना हुआ है। इस बार दीपावली पर करीब 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार होने का अनुमान है।

कॉटन, काग़ज़ के बाद मखमल लैंप
सजावटी सामान में वेल वेट के कंदील इस बार नए हैं। इनमें लेज़र कट से पत्ती, फूल और छोटे-छोटे तारों की डिज़ाइन बनाई गई हैं। छह प्रकार की लाइट्स में एलईडी पाइप पसंद आ रहे हैं। चाइनीज़ लैम्प के बजाए लोग कागज़, टेराकोटा और मिट्टी से बने लैम्प खरीद रहे हैं। सजावट के लिए झूमर, दीये, घंटी, स्टार, शंख, आर्टिफिशियल गेंदे, मोगरे, गुलाब के फूलों की झालरें, मिट्टी की झालरों और विंड चाइम्स आदि पसंद की जा रही हैं।

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