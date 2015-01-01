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मांग:विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगाने की मांग

भरतपुर4 घंटे पहले
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विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई कानूनों का उल्लंघन कर छोटे व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके विरोध में सोपा कैट संगठन की ओर से एडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिलाध्यक्ष सन्तोष खंडेलवाल ने बताया कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने असीमित संसाधनों के बल पर एफडीआई कानून-नियमों का निरंतर उल्लंघन कर रही है।

जिससे भारत के ई-कॉमर्स व्यवसाय एवं करोड़ों खुदरा व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिला महासचिव सुनील मित्तल ने बताया कि विदेशी कंपनियों की ई-कॉमर्स व्यापार में मार्च 2020 में हिस्सेदारी छह फीस थी, जो नवंबर 2020 में बढ़कर 26 फीसदी हो गई है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में खुदरा व्यापारियों एवं छोटे व्यवसायियों का सहयोग के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों की नीतियों पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है।

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