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वैक्सीन ट्रायल:विभिन्न संस्थाओं ने किया अभिनंदन

भरतपुर3 घंटे पहले
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दिल्ली से लौटने पर गुरुवार को भरतपुर में वालंटियर ऋषि जाट का लक्ष्मण मंदिर पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता राकेश गोयल सर्राफ, श्याम सिंह गुर्जर, पार्षद भरतसिंह धाऊ, कपिल फौजदार, हाथी पहलवान, भाजपा नेता ज्ञानू जघीना, दुष्यन्त फौजदार, गोलू सैनी, बाबूलाल राना आदि ने कहा कि ऋषि ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए जो हिम्मत दिखाई उस पर भरतपुर को गर्व है। इस मौके ऋषि के भाई बाक्सर रामू जाट का भी आगरा में बाॅडी बिल्डिंग में गोल्ड मैडल जीतने पर अभिनंदन किया गया।

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