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खेल:जिला सीनियर वेटलिफ्टिंग के 61 किलो वर्ग में बंटी रहे प्रथम

भरतपुर3 घंटे पहले
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जिला सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता बुधवार को मंडी अटल बंध स्थित धाउजी की हवेली में हुई। इस दौरान पुरुषों के 55 किलो वर्ग में हरी राम प्रथम, 61 किलो वर्ग में बंटी सिंह प्रथम और चिराग कुमावत द्वितीय, 73 किलो वर्ग में दीपक प्रथम और देवांशु द्वितीय रहे। जबकि 81 किलो वर्ग में धर्मेश शर्मा प्रथम एवं कान्हा द्वितीय, 89 किलो वर्ग में राहुल एवं 102 किलो वर्ग में नरोत्तम सिंह प्रथम स्थान पर रहे।

तरह महिलाओं के 49 किलो वर्ग में तुलसी, 55 किलो वर्ग में राखी, 59 किलो वर्ग में सुमन और 64 किलो वर्ग में माधवी प्रथम रहीं। वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव मनीष भान सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में 30 खिलाडिय़ों ने भाग लिया। सभी विजेता खिलाडी अब 26 से 28 फरवरी तक हनुमानगढ़ में होने वाली 52वीं राज्य स्तरीय सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शामिल होंगे लेंगे।

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