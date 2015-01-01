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अन्नकूट महोत्सव:8 झोंक 56 खदक की कढ़ी के साथ बनेगा अन्नकूट, भोग युगल सरकार को; श्रद्धालु रहेंगे वंचित

भरतपुर34 मिनट पहले
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गोवर्धन पूजा में 56 भोग।
  • बृज के सबसे बड़े लोक उत्सव अन्नकूट महोत्सव पर कोरोना की अमावस्या

(प्रमोद कल्याण). बृज के सबसे बड़े लोक उत्सव अन्नकूट पर इस बार का कोरोना की अमावस्या है। संक्रमण के डर के कारण इस बार मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के आयोजन नहीं होंगे। ठाकुरजी के लिए परंपरानुसार अन्नकूट बनेगा, लेकिन भोग प्रसादी श्रद्धालुओं को मुहैया नहीं होगी। इसलिए इस बार घरों में अन्नकूट उत्सव की धूम रहेगी।

उल्लेखनीय है कि गोवर्धन पूजा के साथ ही मंदिरों और घरों में अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रसादी हजारों लोगों में वितरित होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मसलन, पिछले 17 साल से प्रत्येक वर्ष 20 से 25 हजार लोगों के लिए अन्नकूट प्रसादी बनवाते आ रहे बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गिरीश सिंघल कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं देती। इसलिए मन मार के बैठे हैं। बिहारीजी मंदिर के महंत मनोज भारद्वाज ने बताया कि रविवार को युगल सरकार के लिए अन्नकूट बनाया जाएगा।

कोरोना के कारण बाहरी लोगों की भोग प्रसादी लगाने और वितरण पर रोक है। केवल ठाकुरजी की ही सेवा होगा। अन्नकूट पूरे विधि विधान, सामग्री और परंपरा के साथ तैयार होगा। मसलन, इसी प्रकार बल्लभ संप्रदाय के पंचम और सप्तम पीठ में भी अन्नकूट प्रसादी केवल मंदिर के लिए ही तैयार होगी। उल्लेखनीय है कि बृज क्षेत्र में अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा से देव उत्थान एकादशी तक चलते हैं। इस दौरान सभी मंदिर, देवालयों, बगीची, आश्रम एवं सार्वजनिक संस्थाओं की ओर अन्नकूट उत्सव आयोजन की परंपरा है।

खड़े मसालों के साथ 8 छौंक लगाए जाएंगे
अन्नकूट उत्सव का प्रमुख खाद्य पदार्थ कढ़ी विशेष विधि से तैयार होगी। महंत मनोज भारद्वाज ने बताया कि कढ़ी में 8 छौंक लगाए जाएंगे तथा 56 उबाल/खदक दिए जाएंगे। जिसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन, हींग, कढ़ी पत्ता, राई, साबुत धनिया और मैथी का छौंक विशेष विधि से खड़े मसालों के साथ लगाया जाएगा।

इसके अलावा 56 उफान दिए जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. वीरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि इस विधि से तैयार कढ़ी अमृत के समान होती है। महंत भारद्वाज ने बताया कि अन्नकूट के लिए कढ़ी, बाजरा, चावल, सब्जी, पूडी, खीर, पुआ, मठरी, शकर पारे, पकौड़ा सहित 56 प्रकार के व्यंजन प्रतीकात्मक परोसे जाएंगे जिसमें 30 मीठे तथा 26 चिरपिरे आयटम होंगे। जिनका ठाकुरजी को भोग लगाया जाएगा।

सात दिन तक ठाकुरजी ने भोजन नहीं किया था इसलिए 56 भोग
ज्योतिषाचार्य राम भरोसी भारद्वाज ने बताया कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण ने सात दिन उठाए रखा था। यह लीला बाल्यावस्था में की थी। माना जाता है कि बालक एक दिन में आठ बार भोजन करता है। सात दिन तक भोजन नहीं कर पाने के कारण श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन बना कर मनोहर किया जाता है। इसलिए गोवर्धन पूजा के बाद 56 भोग लगाने की परंपरा है।

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