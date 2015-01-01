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नो मास्क नो एंट्री:कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए नेहरू पार्क में किया दीपदान

भरतपुरएक घंटा पहले
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नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक के निर्देशन में नो मास्क नो एंट्री की पहल पर जन आंदोलन परिवर्तित करने एवं आम जन में कोरोना का प्रचार प्रसार आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से नेहरू पार्क के पास शहीद स्मारक पर दीपदान कर कोरोना से बचने का प्रचार प्रसार किया गया।

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