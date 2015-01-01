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आयोजन:कर्मचारियों ने मनाया वादाखिलाफी दिवस

भरतपुर3 घंटे पहले
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अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक संघ ने गुरूवार को वादा खिलाफी दिवस मनाया। ऐसा कर कर्मचारियों ने सरकार का चुनाव पूर्व किए गए वादों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप वादे पूरे नहीं होने पर पेन डाउन की जानकारी दी गई।

संघ के संभाग अध्यक्ष दलवीर सिंह कुंतल ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2018 में शिप्रा पथ पर मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया। उस समय वर्तमान सरकार के मुखिया द्वारा गहलोत सरकार बनने पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर आदेश करने का आश्वासन दिया।

सरकार बनने के 2 वर्ष बाद भी वादा पूरा नहीं किया गया। संभाग उपाध्यक्ष दुर्गेश पचौरी ने बताया कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती/रिकवरी निरस्त करने पर विचार तक नहीं कर पा रही है। सरकार के इस रवैये से मंत्रालयिक कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है। इसी कारण पेन डाउन और आन्दोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पडे़गा।

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