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मांग:वेतन कटौती और बोनस को लेकर कर्मचारी आज विधायकों का घेराव करेंगे

भरतपुर2 घंटे पहले
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वेतन कटौती रोकने और दीपावली पर बोनस दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी रविवार को सभी विधायकों का घेराव करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष केदार नाथ शर्मा ने बताया कि कोरोना के नाम पर बोर्ड, निगम और राज्य कर्मचारियों के वेतन से सरकार हर माह एक से दो दिन का वेतन काट रही है। यह अलोकतांत्रिक है।

सरकार ने समर्पित अवकाश का नकद भुगतान रोकने के साथ ही जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया है। मार्च 2020 का 16 दिन का वेतन रोक लिया है और दीपावली पर बोनस की घोषणा भी नहीं की है।

जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर चुकी है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। घेराव के दौरान विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर समय रहते सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं किया तो 11 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे कलेक्टर पर सत्याग्रह करके गिरफ्तारियां दी जाएंगी।

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