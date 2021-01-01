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सड़क सुरक्षा:यातायात नियमों की जानकारी के साथ ऊर्जा संरक्षण भी जरूरी : बंसल

भरतपुर3 घंटे पहले
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जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के साथ-साथ डीजल एवं पेट्रोल की बचत भी करना राष्ट्रहित में आवश्यक है। जिला परिवहन अधिकारी सुधीर बंसल ने बताया कि आज सड़क सुरक्षा माह के तहत लो फ्यूज कंजप्शन हेतु कार्यशाला का आयोजन आई.ओ.सी.एल. लि., के धौरमुई स्थित डिपो पर किया गया ।

जिसमें बताया कि सड़क सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुये ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है इसमें सबसे महती भूमिका वाहन चालकों की है । हमें ऊर्जा संरक्षण हेतु वाहन का सही तरीके से रखरखाव रखना चाहिये तथा वाहन को निर्धारित गतिसीमा में ही चलाना चाहिये साथ ही वाहन के टायरों में निर्धारित हवा भी होना आवश्यक है।

जिससे हम राष्ट्रहित में ऊर्जा संरक्षण कर प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर सकें। आई.ओ.सी.एल. के वरिष्ठ प्रबन्धक रोहित माहेश्वरी ने बताया कि यदि अधिक समय तक लाल बत्ती पर रूकना आवश्यक हो तो वाहन को बन्द कर लेना चाहिये जिससे डीजल/ पेट्रोल की बचत होती है। कार्यशाला में सुधीर बंसल जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त वाहन स्वामियों एवं डिपो कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी गयी।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उड़नदस्तों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही के साथ-साथ गैर मोटर चलित वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे।

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