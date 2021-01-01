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विभागीय बैठक:चंडीगढ़ में भी नहीं होती इतनी खपत, भरतपुर में 4000 की डिमांड गलत

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • बच्चों के जीवन रक्षक इंजेक्शन की बेहिसाब डिमांड पर कमेटी ने की जांच

राजकीय जनाना अस्पताल में नवजात को लगने वाले इंजेक्शन की सालाना जरूरत से ज्यादा डिमांड करने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। कई विशेषज्ञों की राय-मशविरे से बनाई जांच रिपोर्ट में कमेटी ने माना है कि मेडिकल कालेज प्रिंसीपल की बिना मंजूरी और विभागीय बैठक के 4 हजार इंजेक्शन की डिमांड करना ही गलत था। क्योंकि चंडीगढ़ के पीजीआई में भी इतने इंजेक्शनों की खपत नहीं होती। जबकि यह एम्स और देश के अन्य बड़े अस्पतालों में शामिल है। उल्लेखनीय है कि जनाना अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश सोलंकी ने करीब 16 हजार रुपए की बाजार कीमत वाले सर्वेंटा (सर्फेक्टेंट) 4000 इंजेक्शन मांग लिए थे।

सरकारी खरीद के अनुसार इनकी कीमत करीब 3.20 करोड़ रुपए है। इनमें से 1 हजार इंजेक्शन की पहली खेप की आ भी गई थी। जबकि दैनिक भास्कर की खबर के बाद बाकी 3 हजार इंजेक्शन की डिमांड रद्द करनी पड़ी थी। इस मामले की जांच के लिए ड़ॉ. अश्विनी कुमार गुप्ता और डॉ. अभय शर्मा की दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी।
डिमांड करने में नहीं हुआ प्रक्रिया का पालनः कमेटी
जांच कमेटी ने माना कि डॉ. सोलंकी ने डिमांड करने से पहले न तो एसएनसीयू प्रभारी से परामर्श किया और ना ही प्रिंसिपल एवं मेडिकल सुपरिटेडेंट से इसकी मंजूरी ली। बल्कि प्रभारी डिस्ट्रिक ड्रग बेयर हाउस को 7 मार्च, 2020 को सीधे ही डिमांड भेज दी। जब डाटा देखा तो पता चला कि प्री मैच्योर नवजात भर्ती बच्चों में 20% से भी कम को सर्फ़ेक्टेंट थेरेपी की आवश्यकता होती है।

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