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बैठक में निर्णय:उच्चैन तिराहे पर महापड़ाव 22 को, शाहजहांपुर भी जाएंगे किसान

भरतपुर3 घंटे पहले
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  • नए कृषि कानून को बताया किसान विरोधी, वक्ताओं ने कहा इससे बेरोजगारी बढ़ेगी

किसान संगठनों एवं किसान हितैषियों की बैठक गुरुवार को किले स्थित नेहरू पार्क में हुई जिसमें निर्णय किया गया कि 20 दिसंबर को भरतपुर के किसान भी शाहजहांपुर बार्डर पर जाएं। आंदोलन जारी रहने की दशा में सेवर-उच्चैन तिराहे पर 22 दिसंबर से महापड़ाव डाला जाएगा। बैठक में कॉमरेड रेनु दीप गौड़ ने कहा कि सभी मजदूर इस लड़ाई में किसानों के साथ हैं।

केन्द्र के कानूनों से केवल किसान ही नहीं बल्कि कृषि का कार्य कर रहे करोड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। कॉमरेड हरिचरण दुबे ने कहा कि यह लड़ाई संगठित होकर लड़ने का समय है। हरिचरण दुबे ने किसान आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति बनाने तथा इसका संयोजक बनाने हेतु मनुदेव सिनसिनी का नाम प्रस्तावित किया।

जिसका सभी सदस्यों ने एकमत होकर समर्थन किया। जाट महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामवीर सिंह वर्मा ने कहा कि 20 दिसंबर को जाट महासभा के दिल्ली कूच को सफल बनाने के लिए तहसील व ग्रामीण स्तर की कमेटियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

भरतपुर से निजी वाहनों और ट्रेक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य इंदल सिंह जाट ने कहा कि गांव-गांव जाकर के इसकी खामियों के बारे में जागृत किया जाएगा। मोहन सिंह गुर्जर ने कहा कि हमें दिल्ली के किसान संगठनों की हर कॉल को पूरा करने के लिए आमजन को साथ लेना होगा।

डॉ मानसिंह मीना और रामगोपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया के माध्यम से किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमें यह लड़ाई आंदोलन व जनजागृति दोनों स्तर पर लड़नी होगी। जाट महासभा प्रदेश महामंत्री राकेश फौजदार ने प्रस्ताव रखा की 22 दिसंबर से भरतपुर के किसानों को एक स्थल का चयन कर पड़ाव डालना चाहिए और वहीं से आंदोलन को आगे गति देनी चाहिए। स्थल के रूप में उच्चैन सेवर तिराहे का प्रस्ताव आया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।

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