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मौसम:तापमान के उतार-चढ़ाव से बढ़ा कोरोना का डर, इसलिए अभी सावधानी जरूरी

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • दिन और रात के तापमान में अब सिर्फ 17 डिग्री का अंतर, श्वांस रोगी बढ़े

इन दिनों ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में कूलिंग और हीटिंग अधिक है, यानि रात में ठंड और दोपहर में तेज धूप रहने लगी है। इसलिए कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि तापमान के उतार-चढ़ाव भरे माहौल में फेफड़े, गले, श्वांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं।

शनिवार को रात का तापमान 13.7 डिग्री और दिन का तापमान 30.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। यानि दिन और रात के तापमान में 16.8 डिग्री का अंतर है। अब शाम होते ही ठंडक बढ़ने लगती है। जबकि सुबह 11 बजे बाद से धूप में थोड़ी तल्खी रहती है। ऐसा पिछले कई दिन से चल रहा है। मौैसम विशेषज्ञ आरके सिंह का कहना है कि धूप निकलते ही दिन का तापमान घंटे दो घंटे में ही पारा 28 डिग्री के पार पहुंच रहा है। शाम होते ही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर आने लगता है।

ऐसी स्थिति में धुंध और बादल छाए रहने की संभावनाएं भी बन जाती है। आरबीएम अस्पताल के श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. कैलाश शर्मा का कहना है कि सेहत के लिहाज से मौसम में यह उतार-चढ़ाव और धुंध भरा माहौल ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर के कारण लोग ऊनी कपड़े पहनने को लेकर लापरवाही बरतते हैं।

ठंड की वजह से श्वांस नली में अकड़न आ जाती है। श्वांस, फेफड़े और त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं। पिछले 4-5 दिन में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ी है। चूंकि इन दिनों कोरोना का भी खतरा है। लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

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