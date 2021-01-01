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आग का तांडव:रेडीमेड दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग, 30 लाख से ज्यादा का नुकसान

हिंडौनसिटी18 मिनट पहले
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हिंडौनसिटी। गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग। - Dainik Bhaskar
हिंडौनसिटी। गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगी आग।
  • करौली जिले में हिंडौनसिटी के गुड़ाचंद्रजी की घटना

करौली जिले के गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे में अज्ञात कारणों से रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पर चौकी प्रभारी भंवर सिंह कर्दम, कॉन्स्टेबल राजेश गुर्जर, ठाकुरलाल, लोकेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए जी जान से की कोशिश की।

नादौती थाना प्रभारी वीर सिंह और नादौती तहसीलदार हरसहाय मीना भी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। लोगों की सूचना पर टोडाभीम और गंगापुर सिटी से दमकल की दो गाड़ियां भी पहुंची लेकिन आग ने सब कुछ जलाकर किया राख।

आग बुझाने के लिए समाजसेवी दीपेंद्र सिंह राजावत, पूर्व सरपंच नत्थू सिंह राजावत, संदीप बोहरा, योगेन्द्र शर्मा, गजेंद्र सिंह खटाना, कपिल सैन, सुरेश मोदी, खुशवेंद्र सिंह राजावत, गिरधारी मुदगल, महेश मोदी, भवानी सिंह सिसोदिया सहित सैकड़ों लोगों ने आग बुझाने में मदद की।

रिपोर्ट: मनमोहन गर्ग

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