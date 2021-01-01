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आग से हाहाकार:ऊनापुर में चारागाह भूमि पर आग से नुकसान

वैर3 घंटे पहले
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गांव ऊनापुर की चारागाह भूमि पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। जिस पर दमकल की सहायता से काबू पाया। दमकल कर्मी निरंजन मीणा ने बताया कि वैर थाना इलाके के गांव ऊनापुर में स्थित चारागाह भूमि पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर नगर पालिका भुसावर की दमकल मौके पर पहुंची। जहां दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया।

आग लगने के बाद वहां भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और सामूहिक प्रयास कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर बिग्रेड को सूचना दी। जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। उनके साथ अन्य दमकल कर्मी लोकेश सैनी व दशरथ गुर्जर भी मौजूद रहे।

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