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सरकारी अनदेखी:मासलपुर में वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने पर अटकी गदेखार जलपरियोजना, जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान

मासलपुर (करौली)एक घंटा पहले
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वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने से अटकी है गधेखार जल परियोजना की स्वीकृति। - Dainik Bhaskar
वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने से अटकी है गधेखार जल परियोजना की स्वीकृति।
  • गदेखार जल परियोजना के अभाव में बढ़ रहा है मासलपुर के गांवों में जल संकट

मासलपुर में वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने से गदेखार जल परियोजना की स्वीकृति का कार्य अटका हुआ है। इससे मासलपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस मामले में जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है।

मासलपुर तहसील के दर्जनों गांवों में पानी की समस्या के समाधान के लिए गदेखार जल परियोजना अटकी हूई है। इससे मासलपुर के गांवों में जल संकट बढ़ रहा है। मासलपुर तहसील करौली जिले की डांग क्षेत्र की सबसे पिछडी और उपेक्षित तहसील है।

संपूर्ण डांग एरिया में जल स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इस क्षेत्र में कुआ और ट्यूबबेल सूख गए हैं, प्रतिवर्ष पेयजल योजनाओं के लिए ट्यूबवैल, हैंडपंप, जनता जल योजना और जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन मासलपुर क्षेत्र के आस-पास सभी गांवों में जल स्तर निम्न होने के कारण 95 फीसदी नलकूप सूखे जाते हैं।

इसके चलते गर्मियों में भयंकर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की एकमात्र प्रस्तावित योजना गदेखार एनीकट है जिससे इस क्षेत्र के आस पास के गांवों के 52 तालाबों में पानी पहुंच सकता है। गदेखार एनीकट की मांग मासलपुर क्षेत्रवासी कई दशकों से कर रहे हैं। सरकार गदेखार एनीकट को स्वीकृति देती है तो यह परियोजना इस क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर परियोजना साबित होगी।

गदेखार परियोजना स्वीकृति के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे है सतत प्रयास
मासलपुर की गदेखार जलपरियोजना स्वीकृती के लिए वर्ष 2016 में सांसद मनोज राजौरिया ने राज्य सरकार को पत्र लिखा व इस मामले के प्रस्ताब भी भिजवाए लेकिन जल संसाधन विभाग ने उक्त एनीकट वन विभाग में होने और वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव लौटा दिए।

मार्च 2020 में विधायक लाखन सिंह कटकड ने गधाखार जल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई बार वन विभाग से एनओसी को लेकर उप वन संरक्षक करौली से मुलाकात की है, लेकिन लगभग साल भर गुजरने के बाबजूद अभी तक गधाखार एनिकट की एनओसी वन विभाग ने जारी नहीं की है। दूसरी ओर विधायक लाखन सिंह कटकड ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी गधाखार एनीकट के प्रस्ताव जल्द तैयार कराने का निर्देश दिया।

करौली विधायक के निर्देश पर गधाखार एनीकट के रेमोल्डिंग एवं डायवर्जन चैनल का 4,93,18,718/- रुपये का तकमीना प्रस्ताव कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड करौली के पत्र क्रमांक 1040-41 दिनांक 4 सितंबर 2020 को सक्षम अधिकारियों को भेजा गया।

​​​​​​​रिपोर्ट : बालकिशन वर्मा

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