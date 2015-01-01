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बाजार:दीपावली की खरीदारी करने पैदल ही जाएं, वरना घंटों जाम में फंस सकते हैं

भरतपुर2 घंटे पहले
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भरतपुर. दीपावली से पूर्व बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़।
  • दुकानदारों ने सड़क पर सामान रखा, ठेलियां, ऑटो और रिक्शे बढ़ा रहे परेशानी

धनतेरस और दीपावली के त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में जाकर खरीददारी करना किसी बड़ी जंग को जीतने से कम नहीं है। क्योंकि कुम्हेर गेट से लेकर मथुरा गेट तक 3 किलोमीटर लंबे बाजार में 600 से ज्यादा जगहों पर दुकानदारों ने ही सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया है।

उस पर 200 से ज्यादा फल-सब्जी, चाट-पकौड़ी समेत अन्य सामानों के ठेलों और अनेक ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा सुचारू यातायात के लिए कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। इसलिए बाजार में अब जाम लगना आम बात हो गई है। त्योहार की वजह से सीजनल आइटम बेचने वाले फुटपाथी दुकानदारों को भी अब व्यवस्थित ढंग से कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है।

बाजारों में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए भास्कर संवाददाता ने शनिवार को शहर के मुख्य बाजार और अन्य क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान पता चला कि बिजलीघर, चौबुर्जा, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, लक्ष्मण मंदिर और कुम्हेर गेट पर यातायात पुलिसकर्मी मौजूद तो थे, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर समय वाहनों के चालान काटने पर ही रहता है। इस दौरान बाजार में चुपके से चौपहिया वाहन भी घुस जाते हैं, जबकि इन वाहनों के अंदर जाने पर रोक है।

कागजों में ही रह गए वेंडिंग और नॉन वेडिंग जोन
यूं तो शहर में नगर निगम ने वेडिंग और नॉन वेडिंग जोन बनाए हुए हैं। यानि, ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं जहां न तो कोई ठेला खड़ा हो सकता और न ही कोई फुटपाथी दुकानदार बैठ सकता है। वहीं इनके लिए विशेष स्थान चिन्हित हैं। लेकिन, जहां वेडिंग जोन बनाए गए हैं, वहां तक ग्राहक नहीं पहुंचने का बहाना बनाकर ये लोग बाजार में ही जमे हैं। इसमें इन्हें दुकानदारों का भी सहयोग है,क्योंकि वे इनसे किराया वसूल लेते हैं। जबकि इन्हें मंगल हाट अथवा नुमाइश मैदान जैसी जगहों पर शिफ्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि लोग वहां आसानी से खरीदारी कर सकें।

बाजारों में ही वाहन पार्क होने से बढ़ी समस्या
मुख्य बाजार पहले ही काफी संकरे हैं। उसमें भी दुकानदार अपने और ग्राहकों को दुपहिया वाहन वहीं खड़े करवा लेते हैं। हालांकि दुपहिया वाहनों को सफेद पट्टी के अंदर ही खड़े किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन, जगह नहीं होने से कई बार वाहन सड़क का काफी हिस्सा रोक लेते हैं। उसके आगे ठेले वाले आकर खड़े हो जाते हैं। इससे भी समस्या ज्यादा बढ़ी है। जबकि बाजार में मथुरा गेट के पास नगर परिषद के सामने, चौबुर्जा के पास घोड़ा घाट, गंगा मंदिर और कुम्हेर गेट पर पार्किग स्थल बने हुए हैं। लेकिन, वहां वाहन ही खड़े नहीं हो रहे हैं। जबकि यातायात पुलिस को सख्ती के साथ वाहन पार्किंग स्थलों में ही खड़े करवाने चाहिए।

रोजाना अतिक्रमण हटवा रहे हैं, पुलिस ध्यान नहीं देती : आयुक्त
^नगर निगम की ओर से रोज फुटपाथी दुकानदारों के अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। बाजारों में ज्यादा अतिक्रमण तो वाहनों का है। हमने पार्किंग स्थल भी बनवा दिए हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाए। लेकिन पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती। यातायात को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही है।
-नीलिमा तक्षक, आयुक्त नगर निगम भरतपुर

अतिक्रमण हटाना नगर निगम की जिम्मेदारी : टीआई
^बाजार में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद रहते हैं। वे ट्रैफिक को संभालने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी करते हैं। भारी वाहनों के बाजार में आने पर रोक है। समस्या वाहनों से नहीं, अतिक्रमणों से है। इन्हें हटाना नगर निगम की जिम्मेदारी है।
राममिलन मीना, यातायात निरीक्षक

पुलिस और निगम के साथ जल्द बैठक करेंगेः व्यापार महासंघ
^त्योहारी सीजन में फुटपाथों पर अतिक्रमण करना गलत है। इससे यातायात बाधित होने के साथ ही ग्राहकों भी खरीदारी में परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए अगले मंगलवार को यातायात पुलिस और निगम के साथ व्यापार मंडल की एक बैठक प्रस्तावित है।
-संजीव गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार महासंघ

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