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धर्म समाज:भगवान ने अजन्मा होकर भी धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेना पड़ा

राई2 घंटे पहले
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वृंद्धावन से पहुंचे व्यास जी बृज विहारी ने कहा कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जिसके सेवन से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान को अजन्मा होते हुए भी जन्म लेना पड़ा था। वे खेवड़ा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत के पहले दिन प्रवचन कर रहे थे। कथावाचक व्यासजी ने चार प्रश्नों के साथ कथा प्रारंभ की। पहला प्रश्न रखा गया कि भागवत क्या है। जिसका सुंदर जवाब दिया गया कि भागवत एक वृक्ष का पका हुआ फल है।

दूसरा प्रश्न हुआ कि भागवत की रचना कब और कहां हुई। इसका उत्तर दिया गया कि व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे बद्रीनाथ से उपर सम्या प्रांत क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तीसरा प्रश्न था कि कलयुग में धर्म किसकी शरण में कब गया। इसका उत्तर दिया गया कि कलयुग में धर्म भागवत की शरण में गया। अंतिम प्रश्न में पूछा गया कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्मा क्यों।

इसका जवाब दिया कि विप्र, धेनू, सुर व संत हित के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया, लेकिन भक्तों के हित के लिए उन्हें अवतार धारण कर पृथ्वी पर आना ही पड़ा। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के सुनने मात्र से ही 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति मिल जाती है। इस मौके पर सतपाल चौहान, मनोज चौहान, आनंद, सीताराम, कृष्ण, राजू आदि मौजूद थे।

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