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टैक्स चोरी:गोलू बागपतिया ने फर्जीवाड़े में अपने बड़े भाई को भी घसीटा

भरतपुर4 घंटे पहले
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  • फर्जी फर्मों के खाते बनाने की होगी जांच

सीजीएसटी की फर्जी बिलों से करोड़ों की जीएसटी चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुट गई है। अब तक की जांच में गिरफ्तार आरोपी के भाई, फर्जी फर्मों के खाते बनाने, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने और रिटर्न भरने वाले की भूमिका भी सामने आई है। टैक्स चोरी में उनकी भूमिका की पुष्टि होने पर इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है।

सीजीएसटी ने अश्वनी उर्फ गोलू बागपतिया के बयानों में सामने आए अन्य लोगों की पड़ताल शुरू की है। गोलू ने बयान दिया था कि फर्जीवाड़े में शामिल शिव शंकर ट्रेडिंग कंपनी में उसका बड़ा भाई रितेश बागपतिया भी पार्टनर है। दोनों इस फर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। इस फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सीए अभिषेक सिंघल ने अप्लाई किया था।

उसने सिंघल को किसी तरह का बिजली का बिल नहीं दिया था। अभिषेक ने खुद ही फर्जी बिजली बिल बनाया था। शुरुआती दो-तीन रिटर्न भरने का काम भी सिंघल ने ही किया। रिटर्न के आंकड़े बनाने का काम उसका भाई रितेश ही करता है। इस फर्म में 63 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना माल आए लिया गया है।

इसी प्रकार, जीएस उद्योग के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रितेश के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। इस फर्म में दो करोड़ 78 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है। जांच में दो और संदिग्ध फर्मों का भी पता चला है। जिनके खातों को खंगाला जा रहा है।

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