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ग्रह चाल:गुरु का शनि के साथ मकर में प्रवेश, लोग लापरवाही बरतेंगे जिससे संक्रमण बढ़ेगा

भरतपुर22 मिनट पहले
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शुक्रवार को गुरु ग्रह शनि के साथ मकर राशि में प्रवेश कर गए। गुरु नीच का है इसलिए सोच-विचार प्रभावित करेगा और काेरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही बरतेंगे। इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका है। किंतु शनि का प्रभाव फिलहाल नकारात्मक है, लेकिन बृहस्पति के अंकुश से शनि का प्रभाव कम होगा। इससे भी कोरोना मर्ज बढ़ेगा। गुरु 5 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि 144 दिन बाद गुरु फिर से शनि के साथ मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। 30 मार्च से गुरु धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किया था, लेकिन गुरु ग्रह के 29 जून से वक्री अर्थात उल्टा चलने के कारण गुरु मकर से वापस धनु राशि में भ्रमण कर रहा था।

12 सितंबर से गुरु पुनः सीधी चाल में चल कर 20 नवंबर की दोपहर से पुनः मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। ज्ञात रहे कि मकर राशि में शनि भ्रमण कर रहा है। ज्योतिषी राम भरोसी भारद्वाज के अनुसार गुरु व शनि का मकर राशि में आने से जहां गुरु नीच राशि में होगा।

वहीं शनि स्वग्राही राशि में रहेगा। इन दोनों ग्रहों की युति से लोगों में लापरवाही का भाव आएगा। संक्रमण बढ़ सकता है। यह कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। इससे महंगाई भी बढ़ेगी। 30 मार्च से 29 जून में भी जब गुरु और शनि की युति थी तब भी कोरोना का प्रभाव था।

लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा था। ज्योतिषी जितेंद्र पोपा गुरु का कहना है कि गुरु व शनि का मकर राशि में एक साथ होने से नागरिकों को अपनी राशि के अनुसार मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। जिन युवक-युवतियों की शादी में विलंब हो रहा है उनके लिए गुरु शनि का मिलन फायदेमंद रहेगा। शनि पहले से ही मकर राशि में है।

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