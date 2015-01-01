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कार्रवाई:6 लाख रुपए बकाया होने पर पांच गांवों में आधा दर्जन कनेक्शन काटे

पहाड़ी3 घंटे पहले
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बिजली डिस्कॉम के उपभोक्ताओं पर विभाग की चल रही बकाया राशि को नहीं भरने पर डिस्कॉम की टीम ने पांच गांवों का दौरा कर आधा दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को काट दिया। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता आनन्द तिवारी ने बताया की क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम की बकाया राशि चल रही थी।

जिसको जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं से बार-बार आग्रह किया जा चुका था। मगर उपभोक्तओं द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जिसको लेकर सहायक अभियंता ब्रजभूषण शर्मा के निर्देशानुसार बकाया राशि वसूलने और नहीं देने पर कनेक्शन काट देने के निर्देश दिए गए थे।

जिसको लेकर गुरुवार को कनिष्ठ अभियंता आनन्द तिवारी की टीम ने पथराली गांव में हिम्मत पुत्र बदलू पर 91,894, सक्कू पुत्र मोहरू 54,307, रायवका निवासी आमीन पुत्र इब्राहिम पर 51,451 घघवाड़ी निवासी सोराब पुत्र हरिया पर 58,158, लल्लू पुत्र कान्हा 1,54,153, फकरुद्दीन पुत्र इसराइल 63,334 भेसेड़ा निवासी रमेश पुत्र छोटल्ली पर 82000 सतवाड़ी में टावर भारती इंफ्राटेल पर 54,000 रुपये की राशि बकाया होने पर और जमा नही कराने पर उनके बिजली कनेक्शनों को काट कर मीटरों को उखाड़ने की कार्रवाई की गई। वही अन्य उपभोक्ताओं से मौके पर एक लाख 25 हजार रुपये की वसूली की गई।

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