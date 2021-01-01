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गोवर्धन:44 लाख से अधिक की स्टांप चोरी के मामले में मोदी भवन कुर्क

गोवर्धन (मथुरा)2 घंटे पहले
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स्टांप चोरी के मामले में मोदी भवन को कुर्क कर सील करते पुलिस व प्रशासन। - Dainik Bhaskar
स्टांप चोरी के मामले में मोदी भवन को कुर्क कर सील करते पुलिस व प्रशासन।
  • खरीददार फर्म ने रजिस्ट्री में कम धनराशि के स्टांप अदाकर सरकारी राजस्व को लगाया था चूना

गोवर्धन (मथुरा)। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित मोदी भवन को प्रशासन ने सील कर दिया है। मोदी भवन पर स्टाम्प चोरी की मोटी रकम बकाया थी। नायब तहसीलदार गोवर्धन ने टीम सहित मोदी भवन को सील करवाया गया।

तहसीलदार गोवर्धन पीपी पाठक ने बताया कि मोदी भवन की खरीददार फर्म मैसर्स गिर्राज धरण डवलपर्स के साझेदार अजय शर्मा और वेद प्रकाश मंगला निवासी मथुरा पर बहनामे (रजिस्ट्री) में 44 लाख 18 हजार 70 रूपए के स्टांप कम लगाए पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने आर सी निकली है।

जिसमें उक्त धनराशि के साथ ब्याज व अन्य खर्चे लगाकर मोटी सरकारी धनराशि कम अदा कर सरकारी धनराशि की चोरी का मामला बनता है। धनराशि अदा न करने के कारण उक्त संपत्ति प्रशासन ने कुर्क करते हुए सील करा दी है।

रिपोर्ट: मनीष शर्मा

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