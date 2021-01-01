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अपने खर्चे पर की मूर्ति स्थापित:शहीद के सम्मान में परिजनों ने बनवाया स्मारक, गाजे-बाजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली

गोवर्धन31 मिनट पहले
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शहीद की प्रतिमा स्थापित करते परिजन और अन्य लोग। - Dainik Bhaskar
शहीद की प्रतिमा स्थापित करते परिजन और अन्य लोग।
  • राजेश कुमार 1996 में कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे

गोवर्धन (भरतपुर)। तहसील के गांव भवनपुरा में शहीद राजेश कुमार की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रतिमा अनावरण से पहले शहीद के पिता गिर्राज मास्टर व भाई सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने शहीद राजेश कुमार की मूर्ति को घोड़ा-बग्गी पर बिराजमान कर बैंड बाजे की स्वर लहरियों के बीच तिरंगा यात्रा निकाली।

शहीद बेटे की गांव में अदद मूर्ति लगवाने की मांग को लेकर बुजुर्ग पिता और भाई अफसरों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो गए। प्रशासन से निराशा हाथ लगने के बाद 24 साल बाद शहीद के पिता गिरिराज मास्टर और भाई संजू फौजी, विनोद कुमार ने अपने पैसों से खेत पर शहीद राजेश कुमार का स्मारक बनवाया और रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई।

यात्रा में गां के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यात्रा गांव भवनपुरा से अडींग, जमुनावता चौराहे से होते हुए गांव में खेत पर बने स्मारक पर पहुंची। यहां शहीद राजेश कुमार की मूर्ति स्थापना की गई और भारत माता, वंदे मातरम के नारे लगाए गए।

शहीद राजेश कुमार के पिता गिर्राज कुमार ने बताया कि कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनका बेटा राजेश कुमार 12 मई 1996 को शहीद हो गया। शहीद स्मारक बनवाने के लिए प्रशासन से प्रयास किया लेकिन असफलता मिलने पर उनकी स्मारक निजी पैसे से खेत पर बनवाई गई और तिरंगा यात्रा निकाल कर मूर्ति स्थापना की गई है।

रिपोर्ट: मनीष शर्मा

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