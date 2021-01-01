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शिविर:ऑनलाइन प्रशिक्षण में पशुओं को रक्त परजीवी से बचाने की दी जानकारी

भरतपुर3 घंटे पहले
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पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र कुम्हेर द्वारा बुधवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें केंद्र प्रभारी डॉ. अरुण कुमार, डॉ. मुनेश कुमार पुष्प व डॉ. रोहित कुमार तिवाड़ी ने पशुपालकों को पशुओं में होने वाले रक्त परजीवी रोगों जैसे बबेसिओसिस (लहू मूतना), थैलेरिओसिस, ट्रिपनोसोमोसिस (सर्रा) तथा अनाप्लास्मोसिस के कारण, लक्षण, उपचार व बचाव के की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर उपचार नहीं होने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा पशुपालकों द्वारा पूछे गए विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया। प्रशिक्षण में 23 पशुपालक लाभान्वित हुए ।

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