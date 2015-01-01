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दिशा-निर्देश:रैन बसेरों में मिली खामियां व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश

भरतपुर2 दिन पहले
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  • देर शाम निगम आयुक्त ने रैन बसेरों और इंदिरा रसोईयों में जांचे हालात

नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक ने मंगलवार देर शाम लगभग दो घंटे तक शहर के रैन बसेरों और इंदिरा रसोईयों के हालात जाने। इस दौरान उन्होंने आरबीएम और जनाना अस्पताल और हीरादास पर इंदिरा रसोई और रैन बसेरों में जांच की। उन्होंने रैन बसेरों के हालात सुधारने और खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के मौके पर कर्मचारियों को निर्देश दिए।

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