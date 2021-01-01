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मौसम:शहर में रुक-रुक कर दो बार हुई बारिश, 22 तक रहेगी सर्दी

भरतपुर3 घंटे पहले
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मौसम में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इसका असर यह है कि रातें फिर से एक महीने पहले जितनी ठंडी हो गई हैं। बुधवार को न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन में दूसरी बार सबसे कम तापमान है। इससे पहले 31 दिसंबर और एक जनवरी को 0.2 डिग्री तापमान रहा था। विक्षोभ की वजह से छितराए बादल छाने लगे हैं।

इसलिए संभावना कि है 5 फरवरी तक भरतपुर में बारिश हो सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि बसंत पंचमी यानि 16 फरवरी के बाद ही सर्दी विदा होने लगेगी। लेकिन, 22 फरवरी तक सर्दी का असर बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञ आरके सिंह के अनुसार अभी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।

इधर, बुधवार शाम से ही मौसम ने पलटा खाया। थोड़ी देर तेज बरसात हुई। इससे मौसम सर्द हो गया। मध्य रात्रि फिर करीब पांच मिनट तक तेज बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक-दिन और यह स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान ओले पड़ने की भी आशंका है।

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