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खेल:कोरोना में भी जारी रखी जूडो/ताईक्वांडो की प्रेक्टिस, मेडल जीतने वाले 20 खिलाड़ियों को किया सम्मानित

भरतपुर2 दिन पहले
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  • सम्मान समारोह में सभी खिलाड़ियों को दिए प्रमाण पत्र और प्रतीक चिंह

कोरोना काल में जहां लोगों ने घरों में आराम किया अथवा मोबाइल पर समय बिताया, वहीं जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने जूडो, कराटे और ताईक्वांडो की लगातार प्रेक्टिस की। इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत किया। यही कारण रहा कि सभी खिलाड़ी संक्रमण से बचे रहें।

क्लब की ओर से गुरुवार को इन खिलाड़ियों की हौंसला आफजाई के लिए सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों हुई प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी सभ्यता शर्मा, इंडिया बुक रिकार्ड हर्ष यादव, स्टेट मेडलिस्ट रुचि डागुर, यशिका शर्मा, आदित्य सिंह, हर्ष डागुर, ऐशवर्या शर्मा, राम्या शर्मा, परी आदि को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने की।

कार्यक्रम के अतिथि पार्षद सतीश सोगरवाल, कांग्रेस नेता रमेश पाठक, पार्षद भास्कर शर्मा, कौशलेश शर्मा और श्यामसुंदर कटारा थे। संचालन पंडित सुनील पीढ़ी ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने क्लब के संस्थापक जयशंकर की व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास और लक्ष्य बनाकर तैयारी करने पर जोर दिया। खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र, प्रतीक चिन्ह दिए। मुख्य प्रशिक्षक रितिक ओझा और पीयूष जयशंकर टाइगर आभार जताया।

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