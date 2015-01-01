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विद्युत वितरण निगम:जेवीएनएल ने 3 महीने में 21 हजार यूनिट के 2.29 लाख रुपए का थमाया बिल

भरतपुर2 घंटे पहले
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  • शिकायत पर 10000 यूनिट घटाए, लेकिन पुराने बिलों में जोड़़े
  • उपभोक्ता आयोग ने रद्द किया ~2.29 लाख का बिल

जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) एक उपभोक्ता को 3 महीने में 21 हजार यूनिट बिजली खर्च होना बताकर 2.29 लाख रुपए का बिल थमा दिया। उपभोक्ता ने जब मीटर खराब होने की शिकायत की तो उसकी 10 हजार यूनिट कम कर दीं। लेकिन, उन्हें पुराने दो बिलों में जोड़ दिया।

डिस्कॉम इंजीनियरों की इस कारगुजारी को सरकूलर रोड स्थित संतोषी माता मंदिर के पास रहने वाले दलवीर सिंह ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। आयोग ने सुनवाई के बाद दलबीर सिंह का 2.29 लाख रुपए का बिल रद्द कर दिया। डिस्कॉम से अब नए मीटर के आधार पर बिल जारी करने और अतिरिक्त वसूली गई रकम को अगले बिलों में एडजस्ट करने को कहा है।

इससे पहले दलवीर सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया कि जुलाई,2013 से फरवरी,2014 तक कंपनी ने उसे बिजली का बिल ही नहीं भेजा। जब बिल मांगा तो उन्हें 4 मार्च,2014 को 2.29 लाख रुपए का बिल थमा दिया। इसमें नवंबर,13 से जनवरी,14 तक के 3 महीनों में 20745 यूनिट बिजली खर्च अंकित था। जबकि इससे पहले दो महीने की औसतन रीडिंग 1600 यूनिट ही आ रही थी।

इस पर बिल गलत होने का संदेह हुआ तो उसने मीटर की लैब से जांच कराने का आग्रह किया। कंपनी ने मार्च में उसका मीटर बदल दिया। इसके बाद पिछला बकाया जोड़कर मई 14 में फिर 2.37 लाख रुपए का बिल थमा दिया। इस पर उसने 50 हजार रुपए जमा करवाकर प्रकरण समझौता समिति में रखवाया। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला।

कनेक्शन काटने से रोकने के लिए उसे 50 हजार रुपए और जमा कराने पड़े। सुनवाई के दौरान जेवीवीएनएल की ओर से बताया गया कि मीटर खराब नहीं था। बल्कि डाटा माइग्रेशन के कारण बिलिंग में गलत यूनिट दर्ज हो गए थे। जुलाई- अगस्त के बिल में 6000 और सितंबर-अक्टूबर के बिल में 4206 यूनिट कम जोड़ी गईं।

इसी प्रकार नवंबर से जनवरी के बिल में 10206 यूनिट ज्यादा जुड़ गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने मार्च और मई 14 के बिल निरस्त कर दिए। साथ ही कंपनी को नया मीटर लगने के बाद से 6 महीने तक उपभोग यूनिट का औसत निकालकर नया बिल जारी करने के निर्देश दिए।

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