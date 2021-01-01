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धर्म समाज:मन में विश्वास साकार करो और लक्ष्य पूरा करने में लग जाओ : युधिष्ठिर सागर

भुसावर3 घंटे पहले
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आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर पर बुधवार को मुनि युधिष्ठिर सागर ने प्रवचन करते कहा इस संसार में कोई भी वस्तु बेकार नही है, जमीन पर पड़ा कंकर जहां नकारात्मक दृष्टि वालो के पैरों में चुभने वाला पत्थर है, वही दूसरी ओर दार्शनिक व आध्यात्मिक सोच वाले को वही पत्थर भगवान शंकर के रूप में आराध्य होता है।

फर्क सिर्फ हमारी दृष्टि व मन के भाव का होता है, इसलिए हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मन्दिर में प्रवास कर रहे जैन मुनि सागर ने उक्त प्रवचन यहां आयोजित धर्म सभा मे कहे। उन्होंने कहा कि मन में विश्वास साकार करो और अपना लक्ष्य पूरा करने में लग जाओ।

विश्वास रखो, कि ईश्वर आपके, हमारे साथ है। विश्वास के साथ मेहनत करो, परिणाम मिलना न मिलना, प्रकृति पर छोड़ दो। इसका प्रतिफल मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। हम पिछले भवों में पुण्य के कारण जो इस भव मे मनुष्य का चोला प्राप्त किया है। हमें इसको और ऊंचा ले जाना है, यह तभी संभव है, जब हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, वह समृद्धि व्यर्थ है। जिसमें शांति का अमृत न हो।

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