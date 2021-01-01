पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भाजपा में हार पर रार:निकाय चुनाव में हार के जिम्मेदारों को ही बनाया प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य

भरतपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • वसुंधरा राजे समर्थक मंच के जिलाध्यक्ष ने लगाए आरोप

नगरीय निकाय चुनावों में हुई हार पर रार अभी थमी नहीं है। अब भाजपा की प्रदेश कार्य समिति को लेकर पार्टी की अंदरुनी कलह सामने आ गई है। वसुंधराराजे समर्थक मंच में हाल ही जिलाध्यक्ष बनाए गए तेजेंद्र फौजदार ने कहा है कि भरतपुर जिले में जो लोग निकाय चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार थे, अब उन्हीं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाकर इनाम दे दिया है। इससे कार्यकर्ता आहत हैं।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने हाल ही भरतपुर जिले से पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढम, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा और भाजयुमो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ऋषि बंसल को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया है। इनकी नियुक्ति के बाद पार्टी के अंदरखाने में खुसर-पुसर है। पार्टी के लोगों का कहना है कि निकाय चुनाव में जिन लोगों के इलाकों में पार्टी बुरी तरह पराजित हुई उन्हें पुरस्कृत कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर बयाना क्षेत्र में राजनीति करने वाले ऋषि बंसल नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर पार्टी प्रत्याशी ही खड़ा नहीं कर पाए।

इस कारण कांग्रेस के विनोद अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह कामां नगर पालिका चुनाव की कमान पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के हाथ में थी। यहां 35 में से भाजपा के 15 पार्षद चुने गए थे। लेकिन, अध्यक्ष पद को लेकर ऐसी अव्यवस्था फैली कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। कामां में कांग्रेस के 35 में से 3 पार्षद ही जीते थे। इसके बाद भी कांग्रेस का बोर्ड बना। यही स्थिति लगभग भरतपुर नगर निगम चुनाव में रही। जहां 65 में से भाजपा के 22 और 4 समर्थित पार्षद चुने गए थे। पार्टी ने मेयर पद के लिए शिवानी दायमा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे 14 वोट ही जुटा सकीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser